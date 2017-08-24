27-28 августа 2017 г. состоится визит министра иностранных дел Арабской Республики Египет Самеха Шукри в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, визит является первым в истории двусторонних отношений посещением Беларуси главой внешнеполитического ведомства Египта.

Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в Национальном собрании Республики Беларусь, министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли.

На встречах будут обсуждены актуальные вопросы расширения белорусско-египетского всестороннего взаимодействия, включая ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита А. Лукашенко в Египет в январе 2017 года.