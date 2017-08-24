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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЕГИПТА 27-28 АВГУСТА ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
12:49 25.08.2017
27-28 августа 2017 г. состоится визит министра иностранных дел Арабской Республики Египет Самеха Шукри в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, визит является первым в истории двусторонних отношений посещением Беларуси главой внешнеполитического ведомства Египта.
Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в Национальном собрании Республики Беларусь, министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли.
На встречах будут обсуждены актуальные вопросы расширения белорусско-египетского всестороннего взаимодействия, включая ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита А. Лукашенко в Египет в январе 2017 года.
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