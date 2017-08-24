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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КУБА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10:49 25.08.2017
Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Кубинское ведомство по промышленной собственности подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, стороны планируют развивать сотрудничество в области обмена технологической информации для экономического развития, а также выполнять совместные проекты, направленные на использование инструментов промышленной собственности.
Церемония подписания состоялась во время встречи кубинской делегации с председателем ГКНТ Александром Шумилиным. В рамках встречи обсуждались также вопросы реализации совместных белорусско-кубинских проектов. В частности, в области биомедицины и фармации, сельского хозяйства, IT-сферы.
Визит кубинской делегации в Беларусь продлится до 28 августа. Программой визита предусматриваются также встречи и переговоры в НАН Беларуси, Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, ПВТ, Минском городском технопарке и технопарке «Политехник».
Национальный центр интеллектуальной собственности является подведомственной организацией Государственного комитета по науке и технологиям, чья функция состоит в охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Кубинское ведомство по промышленной собственности является государственным органом, подчиненным Министерству науки, технологий и окружающей среды Кубы, чья функция состоит в предоставлении и регистрации исключительных прав на промышленную собственность; установлении правового режима и политики в этом отношении; продвижении, развитии и контроле данной деятельности; а также предоставлении иных специализированных услуг в этой области.
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