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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ТРУДА СИРИИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ПРОВОДИМОЙ В БЕЛАРУСИ РАБОТОЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
09:00 25.08.2017
В Министерстве труда и социальной защиты 24 августа состоялась встреча с министром социальных вопросов и труда Сирийской Арабской Республики Римой аль-Кадери.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты Беларуси, в ходе встречи представители двух министерств обсудили перспективы развития межведомственного сотрудничества, вопросы организации социального обслуживания учреждениями системы Министерства труда и социальной защиты Беларуси, социальной реабилитации детей-инвалидов, семейной политики в нашей республике, а также систему государственной поддержки населения.
В соответствии с программой визита Рима аль-Кадери посетила ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», где ознакомилась с работой по осуществлению комплексной реабилитации детей-инвалидов, имеющих заболевания нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата, а также ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», где ей были продемонстрированы условия проживания, лечения и отдыха ветеранов войны и труда.
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