В Министерстве труда и социальной защиты 24 августа состоялась встреча с министром социальных вопросов и труда Сирийской Арабской Республики Римой аль-Кадери.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты Беларуси, в ходе встречи представители двух министерств обсудили перспективы развития межведомственного сотрудничества, вопросы организации социального обслуживания учреждениями системы Министерства труда и социальной защиты Беларуси, социальной реабилитации детей-инвалидов, семейной политики в нашей республике, а также систему государственной поддержки населения.

В соответствии с программой визита Рима аль-Кадери посетила ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», где ознакомилась с работой по осуществлению комплексной реабилитации детей-инвалидов, имеющих заболевания нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата, а также ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», где ей были продемонстрированы условия проживания, лечения и отдыха ветеранов войны и труда.