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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛХИМПРОФСОЮЗ ПОДПИСАЛ ДОГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОФСОЮЗАМИ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ
17:15 24.08.2017

По приглашению Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (Белхимпрофсоюз) Беларусь посетили представители Национального секретариата горнодобывающей и энергетической промышленности Польши и Федерации профсоюзов промышленности Литвы.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, состоялось подписание сразу двух договоров о сотрудничестве.

Президент Национального секретариата горнодобывающей и энергетической промышленности Польши Казимир Грайчарек отметил, что деятельность белорусских профсоюзов заслуживает самой высокой оценки, а все достигнутые договоренности будут воплощены в жизнь в ближайшее время.

«К примеру, мы договорились, что белорусские граждане, которые работают в Польше, всегда смогут обращаться в наш профсоюз за бесплатной юридической помощью. Такую же возможность получат и поляки в вашей стране. Причем мы будем взаимодействовать не только на уровне профцентров, но и на уровне региональных организаций», – подчеркнул он.

По словам К. Грайчарека, польскую сторону интересует также белорусский опыт по созданию безопасных и комфортных условий труда.

Председатель Федерации профсоюзов промышленности Литвы Юозас Нявяраускас, в свою очередь, заострил внимание на значимости международного взаимодействия:

«Недавно в нашей стране был принят новый Трудовой кодекс, со многими пунктами которого профсоюзы не согласились и во многом отстояли свои позиции. Наверняка этот опыт будет интересен белорусским коллегам. Мы не первый год сотрудничаем с Белхимпрофсоюзом. Нам есть чему поучиться друг у друга. Такой обмен опытом очень помогает в работе по защите людей труда», – сказал он.

Зарубежные гости встретились с руководством и профактивом ОАО «Беларуськалий» и увидели, в каких условиях трудятся белорусские шахтеры. В Петриковском районе делегация посетила объекты горно-обогатительного комплекса, а на примере санатория «Криница» ознакомилась с работой белорусских профсоюзных здравниц.

Как отметила председатель Белхимпрофсоюза Светлана Клочок, международное сотрудничество имеет стратегически важное значение.

«Польша и Литва – наши страны-соседки. У нас одно прошлое, а значит, и в будущем мы должны быть вместе, ведь, поддерживая друг друга, мы сможем сообща решить самые непростые задачи», – сказала она.
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