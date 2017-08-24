В Министерстве связи и информатизации Беларуси 24 августа прошла встреча с делегацией Государственного банка развития Китая во главе с директором филиала Государственного банка развития Китая в Шэньчжене и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», в которой также приняли участие руководители ряда белорусских организаций и предприятий связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, китайская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем активном участии в кредитовании различных проектов, реализуемых в Беларуси в области связи и информатизации с участием китайских компаний. Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков в этой связи подтвердил готовность к развитию взаимодействия с Государственным банком развития Китая, в том числе с учетом положений подписанного в мае 2015 года соглашения о сотрудничестве между Министерством связи и информатизации Беларуси, Банком развития Китая и Huawei Technologies Co., Ltd. о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий.

По результатам переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Государственным банком развития Китая с учетом сложившейся практики его прямого взаимодействия с белорусскими компаниями и операторами связи, имеющие партнерские отношения с ведущими китайскими телекоммуникационными компаниями, в части предоставления кредитных ресурсов на выгодных для белорусской стороны финансовых условиях под реализацию проектов в области связи и информатизации.

Стороны отметили давние конструктивные отношения сотрудничества, сложившиеся у Государственного банка развития Китая с белорусскими организациями, в первую очередь РУП «Белтелеком», в кредитовании поставок оборудования китайских компаний в Беларусь для реализации ряда значимых проектов, в том числе по строительству мультисервисной сети электросвязи, модернизации и развитии сетей стационарного широкополосного доступа к сети Интернет и другим.