ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСБАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В КРЕДИТОВАНИИ РЕАЛИЗУЕМЫХ В БЕЛАРУСИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
14:42 24.08.2017

В Министерстве связи и информатизации Беларуси 24 августа прошла встреча с делегацией Государственного банка развития Китая во главе с директором филиала Государственного банка развития Китая в Шэньчжене и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», в которой также приняли участие руководители ряда белорусских организаций и предприятий связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, китайская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем активном участии в кредитовании различных проектов, реализуемых в Беларуси в области связи и информатизации с участием китайских компаний. Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков в этой связи подтвердил готовность к развитию взаимодействия с Государственным банком развития Китая, в том числе с учетом положений подписанного в мае 2015 года соглашения о сотрудничестве между Министерством связи и информатизации Беларуси, Банком развития Китая и Huawei Technologies Co., Ltd. о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий.

По результатам переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Государственным банком развития Китая с учетом сложившейся практики его прямого взаимодействия с белорусскими компаниями и операторами связи, имеющие партнерские отношения с ведущими китайскими телекоммуникационными компаниями, в части предоставления кредитных ресурсов на выгодных для белорусской стороны финансовых условиях под реализацию проектов в области связи и информатизации.

Стороны отметили давние конструктивные отношения сотрудничества, сложившиеся у Государственного банка развития Китая с белорусскими организациями, в первую очередь РУП «Белтелеком», в кредитовании поставок оборудования китайских компаний в Беларусь для реализации ряда значимых проектов, в том числе по строительству мультисервисной сети электросвязи, модернизации и развитии сетей стационарного широкополосного доступа к сети Интернет и другим.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2017
валюта курс
EUR 2.2798
USD 1.9335
RUB 3.2691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2798 +0.0065
USD 1.9335 +0.0016
RUB 3.2691 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2800
USD 1.9320 1.9350
RUB 3.2630 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 69.6000 69.9500
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте