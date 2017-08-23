Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Эквадора о признании документов об образовании и дипломов о высшем образовании, подписанное в Минске 22 мая 2017 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина № 638 от 22 августа 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.