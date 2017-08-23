Директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Валерий Бельский и вице-президент Китайского института развития У Лянчэн подписали соглашение о научном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, документ подписан по итогам визита делегации Китайского института развития и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в Институт экономики Национальной академии наук Беларуси и переговоров.

Китайскую сторону представляли главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Джэн, вице-президент Китайского института развития У Лянчэн, начальник отдела логистики и управления цепями поставок Китайского института развития Ван Говэнь, начальник отдела по обмену опытом и сотрудничества Китайского института развития Фэн Юецю, начальник отдела исследований и информационных разработок Китайского института развития Чжэн Юйцзе, помощник главного исполнительного директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» У Пэн, сотрудник отдела по обмену опытом и сотрудничеству Китайского института развития Чжан Юй.

Китайский институт развития – неправительственный аналитический центр, основанный в феврале 1989 года по инициативе Государственного Совета Китайской Народной Республики с целью экспертно-аналитического обеспечения деятельности органов государственного управления в сфере реализации экономической политики, содействия экономическим реформам и открытости Китая. В организационной структуре Китайского института развития имеется 19 научно-исследовательских подразделений и учебный центр. Кадровый потенциал института составляют свыше 100 работников, более 40 из них – научные сотрудники.

Помимо экспертно-аналитического обеспечения госорганов, Китайский институт развития оказывает консалтинговые услуги китайским и зарубежным субъектам хозяйствования. В декабре 2015 года институт был аккредитован как один из 25 лучших аналитических центров Китая и приглашен для участия в пилотном проекте Центрального правительства Китайской Народной Республики с целью содействия становлению аналитических центров нового типа с китайской спецификой. Совет директоров Китайского института развития возглавляет Сян Хуайчэн, экс-министр финансов Китайской Народной Республики.