Делегация руководителей предприятий АПК и перерабатывающей промышленности Свердловской области в октябре посетит Беларусь. Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца с министром агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области России Дмитрием Дегтяревым в рамках прошедшего 15-17 августа визита в республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на встрече в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между белорусскими сельхозпредприятиями и предприятиями агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, а также вопросы организации поставок белорусской сельскохозяйственной техники свердловским сельхозтоваропроизводителям и предприятиям перерабатывающей промышленности.

В ходе визита глава агропромышленного ведомства российского региона также ознакомился с технологией производства овощей защищенного грунта и роз, размножения шмелей, организацией производственного процесса на молочно-товарной ферме «Фрунзе» УП «Агрокомбинат «Ждановичи». Были рассмотрены вопросы обмена опытом и организации взаимовыгодного сотрудничества.

Д. Дегтярев посетил ГП «Экспериментальный завод» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

Было отмечено, что в настоящее время основной целью завода является хозяйственная деятельность по изготовлению не только экспериментальных, единичных и опытных образцов машин, сопровождение их производства, но и выпуск серийной техники и оборудования по различным направлениям.

В ходе демонстрации образцов новейшей продукции предприятия — машин для первичной переработки картофеля и других корнеклубнеплодов было отмечено, что эти машины полностью соответствуют мировым стандартам, имеют сертификаты соответствия Таможенного союза и Евросоюза. Учитывая использование комплектующих белорусского и российского производства, себестоимость выпускаемых машин на 35% ниже импортных аналогов. Особенностью завода является тот факт, что из выпускаемых машин могут выгодно комплектоваться линии, состоящие из агрегатов различного наполнения. Они применимы как при использовании их в крупных современных хранилищах, логистических центрах, так и в небольших фермерских хозяйствах.

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области также посетил ОАО «Амкодор»-УКХ», где ознакомился с линейкой сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях холдинга, работой сборочных цехов завода «Ударник».

Также Д. Дегтярев посетил ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» — управляющая компания холдинга«. На предприятии была представлена номенклатура серийно выпускаемой продукции, новинки производства: фронтальный погрузчик «Амкодор-141», мини-погрузчик «Амкодор-308», универсальный полуприцеп ПМФ, кормосмесители-раздатчики КГР.

Министру Свердловской области был продемонстрирован действующий комплекс по хранению зерна производства холдинга «Амкодор» вместимостью 4000 тонн, а также зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40 производительностью 40 т/час.

Д. Дегтярев ознакомился с заводом СООО «Элезер», где прошла презентация производимой продукции предприятия по очистке и сортировке зерна (машины предварительной и первичной очистки зерна производительностью от 15 до 100 т/час, универсальные сепараторы производительностью от 10 до 80 т/час, пневмостол и триерные блоки производительностью от 5 до 10 т/час), а также почвообрабатывающие машины, культиваторы серии КГП и КШП.

В ходе посещения ОАО «Амкодор»-УКХ» обсуждены вопросы поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Свердловскую область. Представители предприятия рассказали о льготных финансовых инструментах в рамках указа №466.