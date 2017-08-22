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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НА «ЕВРАЗИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС
10:20 23.08.2017

Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко примет участие во втором ежегодном международном форуме «Евразийская неделя» в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017», которая пройдет 24-26 августа в Астане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, одним из ключевых мероприятий форума «Евразийская неделя» станет конференция «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику», которая пройдет 24 августа. В рамках конференции планируется обсудить основные направления дальнейшей реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, мировые тенденции и прогнозы развития цифровой экономики.

Форум «Евразийская неделя» организован Евразийской экономической комиссией и является крупнейшим ежегодным деловым мероприятием, направленным на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала стран-участниц ЕАЭС. Инициатива создания Евразийской недели утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года.

Первый форум «Евразийская неделя» состоялся в октябре 2016 г. на площадке Московского международного форума «Открытые инновации».

В рамках деловой программы было проведено 16 тематических мероприятия с участием более 400 спикеров из ЕАЭС и других стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная Корея, а также стран Европейского союза). Всего форум посетило более 2000 человек
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