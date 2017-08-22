С 22 по 25 августа проходит визит в Беларусь военных делегаций во главе с начальниками главных оперативных (оперативных) управлений (Департамента стратегического планирования) генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны Беларуси, 23-24 августа под председательством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальника главного оперативного управления генерал-майора Павла Муравейко состоятся рабочие встречи представителей вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, в ходе которых запланировано обсуждение проблемных вопросов коалиционного военного строительства в формате ОДКБ. В качестве основных будут рассматриваться вопросы применения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, организации управления и их всестороннего обеспечения.

Откроет данное мероприятие председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, а в его проведении примет участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В таком формате данное мероприятие проводится впервые, по инициативе Беларуси, как страны председательствующей в ОДКБ в текущем году.

«Предполагается, что данные встречи приобретут статус постоянных и будут способствовать дальнейшему развитию ОДКБ и укреплению имиджа организации на международной арене», - отметили в Минобороны.