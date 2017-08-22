ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ КОАЛИЦИОННОГО ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ФОРМАТЕ ОДКБ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:01 23.08.2017

С 22 по 25 августа проходит визит в Беларусь военных делегаций во главе с начальниками главных оперативных (оперативных) управлений (Департамента стратегического планирования) генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны Беларуси, 23-24 августа под председательством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальника главного оперативного управления генерал-майора Павла Муравейко состоятся рабочие встречи представителей вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, в ходе которых запланировано обсуждение проблемных вопросов коалиционного военного строительства в формате ОДКБ. В качестве основных будут рассматриваться вопросы применения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, организации управления и их всестороннего обеспечения.

Откроет данное мероприятие председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, а в его проведении примет участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В таком формате данное мероприятие проводится впервые, по инициативе Беларуси, как страны председательствующей в ОДКБ в текущем году.

«Предполагается, что данные встречи приобретут статус постоянных и будут способствовать дальнейшему развитию ОДКБ и укреплению имиджа организации на международной арене», - отметили в Минобороны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2760
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 69.4000 69.7500
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте