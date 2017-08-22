Правительство Беларуси одобрило проект договора с ООО «ЮниКредит Лизинг» о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совета министров №631 от 18 августа 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ООО «ЮниКредит Лизинг» по проекту договора (при необходимости Минпром может вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера), а также на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.