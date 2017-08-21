|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИДЕ С СОЖАЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСОЛЬСТВОМ США В РОССИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
09:01 22.08.2017
В Министерстве иностранных дел с сожалением восприняли сообщение о том, что посольство США в России прекратило прием документов на оформление виз для граждан Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.
«Надеемся, что… американская сторона найдет возможность расширить работу консульского отдела своего посольства в Минске. Уверены, что предоставление гражданам Беларуси возможности оформлять визы в США без выезда в сопредельные страны содействовало бы расширению межличностных контактов, а также развитию сотрудничества между нашими странами», - сказал он.
По его словам, весьма прискорбно, что отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами продолжают осложняться и это уже негативно сказывается непосредственно на простых белорусах.
«Руководствуясь в первую очередь интересами Беларуси и ее граждан, выражаем надежду на скорейшую нормализацию российско-американских отношений, которая, мы уверены, позитивно отразилась бы на ситуации в мире в целом», - прокомментировал пресс-секретарь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2017
Курсы в банках
на 22.08.2017
Конвертация в банках
на 22.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте