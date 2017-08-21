В Министерстве иностранных дел с сожалением восприняли сообщение о том, что посольство США в России прекратило прием документов на оформление виз для граждан Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

«Надеемся, что… американская сторона найдет возможность расширить работу консульского отдела своего посольства в Минске. Уверены, что предоставление гражданам Беларуси возможности оформлять визы в США без выезда в сопредельные страны содействовало бы расширению межличностных контактов, а также развитию сотрудничества между нашими странами», - сказал он.

По его словам, весьма прискорбно, что отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами продолжают осложняться и это уже негативно сказывается непосредственно на простых белорусах.

«Руководствуясь в первую очередь интересами Беларуси и ее граждан, выражаем надежду на скорейшую нормализацию российско-американских отношений, которая, мы уверены, позитивно отразилась бы на ситуации в мире в целом», - прокомментировал пресс-секретарь.