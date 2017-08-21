МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

16:59 21.08.2017 Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов 19 августа встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мухамметмыратом Айдогдыевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, поставки в Туркменистан белорусской сельскохозяйственной техники, взаимодействие в сфере легкой промышленности, а также иные вопросы.