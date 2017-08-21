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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЯСЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ РАССМОТРЕНО В МИНЭКОНОМИКИ
15:05 21.08.2017

Заместитель министра экономики Александр Червяков встретился с делегацией Канцелярии всекитайской руководящей группы по строительству «Одного пояса, одного пути» во главе с начальником сектора Канцелярии, директором департамента освоения западных районов Китая Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжао Ай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе состоявшейся 18 августа встречи стороны рассмотрели вопросы участия Беларуси в Экономическом поясе Шелкового пути и китайско-белорусского сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и Пути».

Работа осуществляется в рамках подписанного в сентябре 2016 г. комплекса мер по совместному продвижению строительства концепции «Один пояс, один путь». Стороны обсудили текущую совместную работу по сопряжению стратегических программ развития Беларуси и Китая, а также работу над планом совместных действий Беларуси и Китая до 2020 года и долгосрочную перспективу.
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