Руководитель отделения посольства Беларуси в России Александр Бобцов и заместитель министра – начальник управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Министерства международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Максим Тарасов обсудили создание субъекта товаропроводящей сети ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» в Хабаровске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках состоявшегося в Хабаровске совещания рассмотрен проект новой редакции соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Хабаровского края.

Кроме того, обсуждены вопросы организации и проведения бизнес-миссии Беларуси в Хабаровский край, ряд аспектов создания центров эталонной правовой информации в Хабаровске.