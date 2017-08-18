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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАГАЗИНЫ СЕТИ «ПИНСКДРЕВ» МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В ХАБАРОВСКЕ
10:13 21.08.2017
Руководитель отделения посольства Беларуси в России Александр Бобцов и заместитель министра – начальник управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Министерства международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Максим Тарасов обсудили создание субъекта товаропроводящей сети ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» в Хабаровске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках состоявшегося в Хабаровске совещания рассмотрен проект новой редакции соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Хабаровского края.
Кроме того, обсуждены вопросы организации и проведения бизнес-миссии Беларуси в Хабаровский край, ряд аспектов создания центров эталонной правовой информации в Хабаровске.
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