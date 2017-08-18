|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУЖДАЮТ СОСТОЯНИЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
09:02 21.08.2017
Делегации министерств иностранных дел Беларуси и Узбекистана обсудили на состоявшихся 17-18 августа в Минске консультациях состояние проектов документов, находящихся в проработке между двумя государствами.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица, узбекскую – начальник договорно-правового управления МИД Мирвохид Азимов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках консультаций стороны провели работу по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Беларусью и Узбекистаном, обменялись информацией о практике их реализации.
Рассмотрены также иные международно-правовые вопросы, в том числе связанные с сотрудничеством в рамках международных организаций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2017
Курсы в банках
на 21.08.2017
Конвертация в банках
на 21.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте