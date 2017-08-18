Делегации министерств иностранных дел Беларуси и Узбекистана обсудили на состоявшихся 17-18 августа в Минске консультациях состояние проектов документов, находящихся в проработке между двумя государствами.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица, узбекскую – начальник договорно-правового управления МИД Мирвохид Азимов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках консультаций стороны провели работу по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Беларусью и Узбекистаном, обменялись информацией о практике их реализации.

Рассмотрены также иные международно-правовые вопросы, в том числе связанные с сотрудничеством в рамках международных организаций.