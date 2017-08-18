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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«БЕЛКОММУНМАШ» И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ ЭЛЕКТРОБУСОВ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА УРАЛЕ
16:49 18.08.2017
Глава Свердловской области России Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Минск договорился с руководством компании «Белкоммунмаш» о сотрудничестве.
Как сообщает сайт губернатора Свердловской области, речь шла не только о возможностях для поставки и использовании на городских маршрутах Среднего Урала электробусов, но и о локализации производства электротранспорта в Свердловской области.
Е. Куйвашев и члены свердловской делегации 17 августа посетили производственную площадку «Белкоммунмаша» – одного из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.
«Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим. Его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области. С учетом того, что мы в регионе выпускаем разные виды подвижного состава, для нас это будет новой компетенцией. Сегодняшние договоренности – это только начало, мы будем работать над реализацией этого проекта. Но то, что «Белкоммунмаш» наши предложения принял, это совершенно точно», – сказал Е. Куйвашев.
Электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Он оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, что позволяет этому виду транспорта преодолевать короткие маршруты – до 15 километров – без контактной сети, осуществляя пятиминутную зарядку на конечных остановочных пунктах.
В столице Беларуси электробусы сегодня работают на двух маршрутах.
Предварительные переговоры о возможном использовании белорусской техники на Среднем Урале были достигнуты в июле в ходе рабочей встречи Е. Куйвашева с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко.
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