Врио губернатора Свердловской области России Евгений Куйвашев приехал с визитом в Беларусь, где обсудил возобновление прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом, сообщает Свердловское областное телевидение.

«Учитывая получающие всё большее развитие связи (деловые, культурные, человеческие) сегодня перед Свердловской областью и Белоруссией встаёт вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого всё необходимое. Я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег», – сказал Е. Куйвашев.

Между предприятиями Беларуси и уральскими заводами за последние годы установились прочные связи. Только за январь-май 2017 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%, а товарооборот между Свердловской областью и республикой достиг 98 млн долларов США, сообщает департамент информационной политики.

Обсуждение велось с временным поверенным в делах посольства России в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем России в Беларуси Константином Артюшиным.