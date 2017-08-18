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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ МИНСКОМ И ЕКАТЕРИНБУРГОМ
16:06 18.08.2017
Врио губернатора Свердловской области России Евгений Куйвашев приехал с визитом в Беларусь, где обсудил возобновление прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом, сообщает Свердловское областное телевидение.
«Учитывая получающие всё большее развитие связи (деловые, культурные, человеческие) сегодня перед Свердловской областью и Белоруссией встаёт вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого всё необходимое. Я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег», – сказал Е. Куйвашев.
Между предприятиями Беларуси и уральскими заводами за последние годы установились прочные связи. Только за январь-май 2017 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%, а товарооборот между Свердловской областью и республикой достиг 98 млн долларов США, сообщает департамент информационной политики.
Обсуждение велось с временным поверенным в делах посольства России в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем России в Беларуси Константином Артюшиным.
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