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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛАОС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЯХ
15:27 18.08.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбакова встретился 17 августа с послом Лаоса в России и Беларуси по совместительству Сивиенгпхетом Пхетворасаком по случаю вручения им копий верительных грамот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, фармацевтической и других областях, представляющих взаимный интерес.
Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия в рамках международных организаций.
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