Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбакова встретился 17 августа с послом Лаоса в России и Беларуси по совместительству Сивиенгпхетом Пхетворасаком по случаю вручения им копий верительных грамот.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, фармацевтической и других областях, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия в рамках международных организаций.