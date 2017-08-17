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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АФГАНИСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
13:00 18.08.2017
Министерство юстиции Беларуси и Министерство юстиции Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, подписание меморандума будет способствовать развитию сотрудничества по правовым вопросам и дальнейшему укреплению отношений между Беларусью и Афганистаном.
С учетом существенных различий правовых систем государств обмен информацией о законодательствах, а также об опыте и мерах, направленных на совершенствование национального законодательства, представляется важным для обеспечения более эффективного сотрудничества обоих государств.
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