Министерство юстиции Беларуси и Министерство юстиции Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, подписание меморандума будет способствовать развитию сотрудничества по правовым вопросам и дальнейшему укреплению отношений между Беларусью и Афганистаном.

С учетом существенных различий правовых систем государств обмен информацией о законодательствах, а также об опыте и мерах, направленных на совершенствование национального законодательства, представляется важным для обеспечения более эффективного сотрудничества обоих государств.