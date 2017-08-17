У Беларуси и Свердловской области (Россия) есть нереализованный потенциал для восстановления товарооборота, который еще несколько лет назад превышал 0,5 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По его словам, для этого предлагается определить основные направления совместной работы. Одним из них должно стать торговое сотрудничество. Так, сегодня Беларусь готова предложить Свердловской области современную дорожную, строительную и коммунальную технику.

«В последние годы мы развивали ее производство, ориентируясь прежде на потребности российского рынка. Мы готовы участвовать в дальнейшем обновлении парка пассажирского авто- и электротранспорта для городских и междугородних маршрутов и можем предложить автобусы, троллейбусы, современные трамваи. Предлагаем обратить внимание на инновационный горэлектротранспорт с использованием суперконденсаторов – это электробусы и троллейбусы с автономным ходом, а также скоростные трамваи», - отметил А. Кобяков.

Под эти и другие проекты Беларусь готова предложить схемы финансирования: лизинг, льготное кредитование.

Как отметил А. Кобяков, Беларусь рассчитывает на расширение промышленной кооперации со Свердловской областью России. Уже налажена промышленная кооперация ОАО «БелАЗ» с ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «Синара – Транспортные машины», между ГПО «Белэнерго» и ОАО «Уральский турбинный завод». Белорусские предприятия поставляют станки, оборудование и инструменты для корпораций «Уралвагонзавод», «Уралмашзавод», «Уральские локомотивы» и др.

По словам А. Кобякова, белорусские промышленные предприятия готовы расширить кооперационные связи со свердловскими партнерами и применять в машиностроении российские пусковые системы и суперконденсаторы.

«Считаю, что нам необходимо выработать и реализовать конкретные меры по углублению сотрудничества, разработать и реализовать план совместных действий по развитию кооперации в сфере промышленности», - сказал глава правительства.

Беларусь также готова расширять сотрудничество в аграрном секторе.

«Это важнейшая отрасль экономики - как Беларуси, так и Свердловской области. Во многом мы можем дополнять друг друга. Беларусь располагает передовыми технологиями производства и переработки сельхозпродукции», - подчеркнул премьер-министр.

Белорусские предприятия производят широкий спектр техники для нужд агропромышленного комплекса и готовы предложить поставку современной тракторной и кормоуборочной техники, обеспечить ее качественное сервисное обслуживание.

Хорошие перспективы для взаимодействия со Свердловской областью Беларусь видит в строительстве и ЖКХ.

«Мы знаем, какое пристальное внимание уделяется в Свердловской области развитию строительной отрасли и ЖКХ. Белорусские организации имеют успешный опыт проектирования и возведения различных объектов в российских регионах, в первую очередь жилья (например, есть белорусский квартал в Калужской области, работы активно ведутся в Ленинградской области), а также в сфере дорожного строительства, заинтересованы в участии в реализации таких проектов и в Свердловской области», - добавил А. Кобяков.

Кроме того, будет развиваться сотрудничество в сфере науки и образования в рамках договоров между Национальной академией наук Беларуси и Уральским отделением Российской академией наук. Совместная научная и научно-техническая работа в сфере машиностроения, инноваций и нанотехнологий позволит внедрять разработки на предприятиях промышленного комплекса.

«Мы готовы к обсуждению любых инициатив с вашей стороны, которые позволят двигаться по пути взаимовыгодной и равноправной интеграции в производственной и инновационной сферах, укреплять наши торгово-экономические, научно-технические, образовательные и культурные связи», - резюмировал премьер-министр.