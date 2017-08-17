Делегация города Иу провинции Чжэцзян (Китай) посетила Беларусь с 14 по 17 августа.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», программой визита было предусмотрено посещение делегацией посёлка Болбасово Оршанского района (осмотр площадки для строительства центра китайских мелких товаров и обсуждение вопроса строительства указанного центра с руководством Оршанского района и компании «Бремино групп»), посещение Оршанского льнокомбината, знакомство с его продукцией, проведение экскурсии по Орше, ознакомление с Оршанским иезуитским коллегиумом.

В ходе проведения двусторонних переговоров стороны обменялись мнениями о налаживании дальнейшего сотрудничества по части привлечения инвестиций и возможности реализации совместных проектов.