Беларусь готова участвовать в реализации крупных проектов в промышленности и энергетике Афганистана. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на переговорах с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

«Предлагаем конкретизировать возможные формы и механизмы подключения Беларуси к реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности, горнодобывающей и энергетической сферах на территории Афганистана. В первую очередь это организация поставок строительных материалов, соответствующей техники и оборудования, включая обеспечение их комплексного сервисного обслуживания», - сказал А. Кобяков.

По словам премьер-министра, Афганистан сегодня реализует масштабные не только по меркам страны, но и целого региона инфраструктурные проекты по строительству линий электропередачи, газопроводов, гидроэлектростанций. Беларусь готова на взаимовыгодной основе принять самое активное участие в этих и других проектах, заверил глава правительства.

Беларусь также предлагает активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Причем возможны поставки на афганский рынок не только продовольствия, но и технологий и оборудования. К примеру, Беларусь является производителем хорошо известных в мире зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов и прицепного и навесного оборудования к ним, которые могут быть востребованы в аграрном секторе Афганистана. Беларусь готова поделиться с афганскими партнерами имеющимися технологиями и оборудованием для производства и переработки мяса, молока, плодоовощной продукции. Взаимовыгодное сотрудничество может быть налажено в образовательной и научно-технической сферах.

«Это только некоторые перспективные направления белорусско-афганского сотрудничества. Выстраивание отношений – это улица с двусторонним движением, поэтому мы готовы рассматривать конкретные встречные предложения афганских партнеров по всем сферам взаимного интереса», - резюмировал А. Кобяков.

По его словам, Беларусь предлагает Афганистану подписать дорожную карту сотрудничества.

«Для дальнейшего наращивания результативности нашего сотрудничества мы предлагаем следующее. Прежде всего мы пришли к необходимости создания межправительственного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. В этой связи полагаю целесообразным совместно определить несколько направлений двустороннего взаимодействия. Предлагаем согласовать и подписать в ближайшее время дорожную карту сотрудничества Беларуси и Афганистана», - сказал А. Кобяков.

Такой программный документ будет важным не только для правительств двух стран, но и станет концептуальным ориентиром для деловых кругов двух стран.

Премьер-министр констатировал, что за последние годы удалось укрепить белорусско-афганские связи в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, наладить планомерную работу по расширению договорно-правовой базы двусторонних отношений. Как следствие, неплохую динамику демонстрирует товарооборот, который в первом полугодии 2017 года вырос на 34,3% до 12,5 млн долларов.

По итогам переговоров премьер-министр Беларуси и глава исполнительной власти Афганистана подписали соглашение между правительствами двух стран о создании совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. В присутствии глав правительств подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Беларуси и Афганистана, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Афганистана. А. Кобяков обратил внимание, что потенциал торгово-промышленных палат и других структур, объединяющих деловые круги, будет активнее использоваться для наращивания взаимной торговли.

А. Кобяков также заявил, что Беларусь заинтересована в поставках техники и продовольствия в Афганистан.

«Беларусь заинтересована в поставках на афганский рынок дорожно-строительной техники, тракторов, карьерных самосвалов. Афганистану также необходимы качественные продукты питания, квалифицированные специалисты для восстановления и развития различных секторов национальной экономики», - отметил премье-министр.

По его словам, Беларусь уже предложила афганским партнерам ряд проектов для сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и фармацевтике.

Кроме того, стороны высказались за активизацию гуманитарного сотрудничества, особенно в сфере образования и науки.

«Мы полагаем, что в свете подписанного соглашения о создании совместного комитета Беларуси и Афганистана по торговому и экономическому сотрудничеству взаимоотношения наших стран могут быть расширены в различных областях – в сфере добычи полезных ископаемых, дорожном строительстве, организации поставок сельскохозяйственной продукции, также будет развиваться обмен опытом и технологиями», - отметил Абдулла Абдулла.

Во время официального визита в Беларусь Абдулла Абдулла посетил МТЗ, МАЗ, ОАО «Амкодор», «БелОМО - ММЗ имени С.И. Вавилова».

«Мы готовы использовать опыт Беларуси в различных сферах. Можно поздравить Беларусь с успехами, которые достигнуты в сельском хозяйстве, промышленности, фармакологии, сфере подготовки специалистов в самых разных областях», - сказал он.