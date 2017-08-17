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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ГРАНИЦЕ С ЛАТВИЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НАЧНУТ РАБОТУ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ИНСПЕКТОРЫ ПВС
12:54 17.08.2017
С 1 января 2018 года на белорусско-латвийской границе, в контрольных пунктах «Патерниеки» (сопредельный пункт «Григоровщина») и «Силене» (сопредельный пункт «Урбаны») в круглосуточном режиме начнут работу инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии, сообщает «Латвийское радио 4».
По словам руководителя отдела общественных отношений Министерства земледелия Латвии Дагнии Муцениеце, эта мера призвана улучшить ситуацию для бизнеса:
«Министерство земледелия подготовило предложение об обеспечении работы сотрудников ПВД в круглосуточном режиме на контрольных пунктах Белорусской-латвийской границы. Это предложение поддержало правительство. Суть его в следующем: через контрольные пункты Патерниеки и Силене предприниматели в будущем смогут круглосуточно перевозить товары, над которыми установлен контроль со стороны Продовольственно-ветеринарной службы. Такая возможность будет способствовать увеличению торговли между двумя странами, позволит снизить административную и финансовую нагрузку на предпринимателей. Сократятся очереди на этих контрольных пунктах пересечения границы. По крайней мере, сейчас мы планируем, что этот круглосуточный контроль можно будет начать с 1 января 2018 года», – сказала Д. Муцениеце.
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