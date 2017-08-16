Посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик встретился 15 августа с заместителем министра дорог и градостроения Ирана, главой Организации дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Давудом Кешаварзианом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Ирана в транспортной и логистической сферах, а также отметили необходимость активизации взаимодействия двух стран в рамках реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

Стороны подчеркнули важность формирования Совместного белорусско-иранского комитета по сотрудничеству в транспортной сфере и организации его первого заседания в Тегеране (Иран) в ближайшее время.