МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ И ГРУЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

10:30 17.08.2017 В Генеральной прокуратуре Беларуси 16 августа состоялась рабочая встреча генерального прокурора Беларуси Александра Конюка с делегацией Главной прокуратуры Грузии во главе с главным прокурором Ираклием Шотадзе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в борьбе с преступностью и коррупцией, надзорной деятельности органов прокуратуры в экономической сфере, обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц, а также участники встречи обменялись мнениями по иным аспектам прокурорской деятельности.