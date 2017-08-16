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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ И ГРУЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ
10:30 17.08.2017
В Генеральной прокуратуре Беларуси 16 августа состоялась рабочая встреча генерального прокурора Беларуси Александра Конюка с делегацией Главной прокуратуры Грузии во главе с главным прокурором Ираклием Шотадзе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в борьбе с преступностью и коррупцией, надзорной деятельности органов прокуратуры в экономической сфере, обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц, а также участники встречи обменялись мнениями по иным аспектам прокурорской деятельности.
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