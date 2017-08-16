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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«БЕЛШИНА» И РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕР-АВТО-М» ПЛАНИРУЮТ ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЯМОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:44 16.08.2017

ОАО «Белшина» посетила российская компания «Север-Авто-М», которая создала крупную сеть торгово-сервисных центров, осуществляющих продажи широкого ассортимента шин и дисков, а также оказывающих ряд сервисных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, целью рабочего визита делегации «Север-Авто-М» были переговоры о возможности заключения прямого договора купли-продажи и дилерского соглашения между ОАО «Белшина» и «Север-Авто-М». Компании обсудили объемы поставки продукции, уровень отпускных цен, а также типоразмеры шин, интересующие потенциальных клиентов, а также возможность выпуска шин по офф-тейк проекту – под брендом компании «САМ-МБ» (Север-Авто-М) – Satoya.
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