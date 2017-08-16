Беларусь готова развивать взаимодействие по всем направлениям, которые могут быть интересны Афганистану. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 августа на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

«Можем это сделать с участием третьих стран. Скажу откровенно: мы очень часто, встречаясь с президентом Туркменистана, обсуждали тему Афганистана и направления совместного сотрудничества. Я просил его, чтобы он помог мне установить отношения с руководством Афганистана, чтобы мы сдвинулись с мертвой точки. Если мы будем способны помочь нашему дружественному афганскому народу в восстановлении хозяйства, его развитии, думаю, мы это сделаем», - отметил президент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время переговоров было отмечено, что наиболее перспективными для развития сотрудничества являются такие сферы, как машино- и станкостроение, нефтехимия, нефтепереработка, сельское хозяйство, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров и здравоохранение.

Афганская сторона подчеркнула заинтересованность создавать совместные производства в сельском хозяйстве и промышленности, обучать своих граждан в белорусских вузах. Глава исполнительной власти Афганистана заметил, что его страна богата полезными ископаемыми, поэтому перспективной видится совместная разработка их месторождений.