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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ АФГАНИСТАНУ – ЛУКАШЕНКО
16:20 16.08.2017
Беларусь готова развивать взаимодействие по всем направлениям, которые могут быть интересны Афганистану. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 августа на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.
«Можем это сделать с участием третьих стран. Скажу откровенно: мы очень часто, встречаясь с президентом Туркменистана, обсуждали тему Афганистана и направления совместного сотрудничества. Я просил его, чтобы он помог мне установить отношения с руководством Афганистана, чтобы мы сдвинулись с мертвой точки. Если мы будем способны помочь нашему дружественному афганскому народу в восстановлении хозяйства, его развитии, думаю, мы это сделаем», - отметил президент.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время переговоров было отмечено, что наиболее перспективными для развития сотрудничества являются такие сферы, как машино- и станкостроение, нефтехимия, нефтепереработка, сельское хозяйство, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров и здравоохранение.
Афганская сторона подчеркнула заинтересованность создавать совместные производства в сельском хозяйстве и промышленности, обучать своих граждан в белорусских вузах. Глава исполнительной власти Афганистана заметил, что его страна богата полезными ископаемыми, поэтому перспективной видится совместная разработка их месторождений.
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