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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФИНСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ВЛОЖИТЬСЯ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ
16:00 16.08.2017
Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский 15 августа встретился с руководством финских компаний Nuorisosaatio Oy и Terry Invest Group.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, на встрече обсуждены возможные направления инвестирования в деревообрабатывающую отрасль Беларуси, вопросы создания совместного предприятия по производству деревянных строительных конструкций.
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