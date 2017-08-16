МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ФИНСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ВЛОЖИТЬСЯ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ

16:00 16.08.2017 Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский 15 августа встретился с руководством финских компаний Nuorisosaatio Oy и Terry Invest Group. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, на встрече обсуждены возможные направления инвестирования в деревообрабатывающую отрасль Беларуси, вопросы создания совместного предприятия по производству деревянных строительных конструкций.