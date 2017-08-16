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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОГРАНИЧНОЙ СФЕРЕ
14:13 16.08.2017
Председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо 15 августа принял делегацию Министерства общественной безопасности Китая под руководством заместителя директора Пограничной службы генерал-майора Ов Луобуцзюна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, эффективность двухсторонних отношений имеет стратегическое значение также и в вопросах создания экономического пояса Шёлкового пути. В аспекте масштабной международной инициативы сотрудничество всех служб на границе играет одну из важнейших ролей в обеспечении безопасности.
Представители делегации Китая с 14 по 18 августа в ходе рабочего визита ознакомятся с учебно-материальной базой Института пограничной службы, посетят ООО «Регула», где разрабатывается и производится различное специальное оборудование, в т.ч. и для пограничного контроля. Под руководством первого заместителя председателя Госпогранкомитета генерал-майора Игоря Буткевича китайская делегация посетит Гродненский регион, где сможет оценить инфрастуктуру в пунктах пропуска различных статусов, организацию службы на пограничной заставе.
Результатом визита станет подписание протокола рабочей встречи и межведомственного ротокола о пограничном сотрудничестве.
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