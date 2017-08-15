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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПАРАГВАЕМ О БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ ПО ДИППАСПОРТАМ
09:31 16.08.2017
Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Парагвая о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ №286 глава государства подписал 15 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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