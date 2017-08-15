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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
15:06 15.08.2017
Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь встретился с делегацией Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) во главе с главным экономистом Чжао Цзиньхуа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, встреча состоялась в развитие июльского визита в Беларусь дочерней корпорации CRCC – Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации (ССЕСС), на которой в целях обсуждалась возможность участия корпорации в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.
Учитывая подписанный между Минским горисполкомом и корпорацией ССЕСС меморандум о взаимопонимании по планированию развития Минского метрополитена, стороны договорились создать в ближайшее время рабочую группу по подготовке проекта к реализации и проработке вопросов финансирования.
Китайская железнодорожная строительная корпорация – государственное предприятие центрального подчинения. Корпорация специализируется на строительстве железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др., находится на 62 месте в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) и третьем месте в рейтинге крупнейших подрядчиков мира (Top 250 Global Constructors). На ее счету более 100 тысяч железнодорожных путей, проложенных в Китае, в том числе половина китайских высокоскоростных железных дорог, а также ряд проектов за рубежом.
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