Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь встретился с делегацией Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) во главе с главным экономистом Чжао Цзиньхуа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, встреча состоялась в развитие июльского визита в Беларусь дочерней корпорации CRCC – Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации (ССЕСС), на которой в целях обсуждалась возможность участия корпорации в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

Учитывая подписанный между Минским горисполкомом и корпорацией ССЕСС меморандум о взаимопонимании по планированию развития Минского метрополитена, стороны договорились создать в ближайшее время рабочую группу по подготовке проекта к реализации и проработке вопросов финансирования.

Китайская железнодорожная строительная корпорация – государственное предприятие центрального подчинения. Корпорация специализируется на строительстве железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др., находится на 62 месте в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) и третьем месте в рейтинге крупнейших подрядчиков мира (Top 250 Global Constructors). На ее счету более 100 тысяч железнодорожных путей, проложенных в Китае, в том числе половина китайских высокоскоростных железных дорог, а также ряд проектов за рубежом.