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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛОРУССКИМ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
13:09 15.08.2017
Новые возможности сотрудничества обсудили на встрече в Министерстве здравоохранения заместитель министра Вячеслав Шило и заместитель министра здравоохранения Сирии Хабиб Аббуд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, в ходе встречи речь шла о возможном сотрудничестве с РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр». Отмечается интерес и к детскому питанию.
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