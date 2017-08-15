МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛОРУССКИМ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

13:09 15.08.2017 Новые возможности сотрудничества обсудили на встрече в Министерстве здравоохранения заместитель министра Вячеслав Шило и заместитель министра здравоохранения Сирии Хабиб Аббуд. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, в ходе встречи речь шла о возможном сотрудничестве с РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр». Отмечается интерес и к детскому питанию.