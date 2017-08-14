Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в Астане (Казахстан). Заседание прошло в узком и расширенном составах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе своего выступления руководитель белорусского Правительства заявил, что рост экономик стран – участниц ЕАЭС становится все более устойчивым.

«Очень приятно, что наше заседание впервые за последние годы проходит на фоне оживления экономик государств – членов союза. Рост становится более устойчивым, положительная динамика охватывает все больше экономических отраслей. Это вселяет оптимизм», - отметил премьер-министр Беларуси.

А. Кобяков обратил внимание на то, что ЕАЭС необходима эффективная система противодействия схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

«В узком кругу мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, недопускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот», - заявил премьер-министр.

А. Кобяков отметил, что Беларусь, заявляя о готовности выполнять все взятые на себя союзнические обязательства, ожидает такого же ответственного подхода и от других сторон.

«Мы договорились, что в соглашении будет отражено, что прослеживаемость должна работать на взаимной основе», - сказал он.

Глава правительства также сообщил, что в Беларуси нацелены на то, что с начала 2018 года заработает новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

«Этот прогрессивный документ направлен на создание комфортных условий для бизнес-среды и предпринимательской деятельности. Ожидаем, что таможенное регулирование станет одним из стимулирующих факторов экономического развития государств союза, повышения их транзитной, инвестиционной и туристической привлекательности, увеличения экспортного потенциала», - подчеркнул он.

По словам премьер-министра, Беларусь поддерживает проводимую работу по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки союза.

«При этом считаем, что реализуемые уже сегодня IT-проекты, например, в области маркировки и прослеживаемости товаров, не являются исчерпывающими. С учетом быстро меняющихся реалий они будут прирастать новыми инициативами», - подчеркнул он.

А. Кобяков также сообщил, что к следующему заседанию Евразийского межправительственного совета планируется подготовить дорожную карту по устранению ограничений во взаимной торговле.

«Уже согласован единый реестр препятствий с учетом мнений всех сторон. К следующему межправсовету ожидаем от комиссии первую дорожную карту на 2017-2018 годы, в которой должно быть четко обозначено, что ее основная цель – полное устранение экономически значимых ограничений во взаимной торговле», - заявил премьер-министр Беларуси.

На заседании также обсуждался проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС.

«Наверное, не так быстро, как хотелось бы, ведется работа над этим документом. Договор ждут миллионы людей, чья трудовая деятельность связана сразу с несколькими странами союза. Вопрос крайне чувствительный, но интересы людей должны быть максимально защищены, с учетом, безусловно, финансовых возможностей наших государств», - констатировал руководитель белорусского правительства.

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС направлен на предоставление равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления его в силу будет реализована возможность работать в любой стране союза без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другой стране ЕАЭС.

Всего на обсуждение Евразийского межправсовета было вынесено 13 вопросов. На рассмотрение премьер-министров представлен доклад о работе по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Детально рассмотрен ход работы над проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза. Также главы правительств обсудили формирования единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Кроме того, рассмотрен ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре 2017 года в Ереване (Армения).