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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА КАЗАХСТАНСКО-БЕЛОРУССКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ
09:21 15.08.2017
Рабочая группа ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» приняла участие в Казахстанско-белорусском бизнес-форуме, состоявшемся в Астане (Казахстан) в рамках выставки Made in Belarus. Astana.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия, участниками которого стали более 120 представителей белорусских деловых кругов, обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. В числе перспективных направлений для расширения взаимодействия между Беларусью и Казахстаном обозначены инвестиционное сотрудничество, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и биржевая торговля товарами.
В частности, в своем выступлении на форуме представитель БУТБ подчеркнул наличие значительного нереализованного потенциала в части применения биржевого механизма белорусскими и казахстанскими субъектами хозяйствования. По его словам, более активное вовлечение бизнес-сообщества обеих стран в биржевую торговлю будет не только способствовать росту взаимного товарооборота, но и поможет минимизировать риски, связанные с трансграничной торгово-закупочной деятельностью.
В настоящее время на БУТБ аккредитованы 46 казахстанских компаний, при этом сделки совершаются по всем товарным секциям: металлопродукции, лесопродукции, сельхозпродукции и промышленным и потребительским товарам. Среди наиболее востребованных товарных позиций: черные металлы и изделия из них, молочная продукция и пиломатериалы.
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