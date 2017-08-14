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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТПП И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:57 14.08.2017
Белорусская торгово-промышленная палата и Внешнеторговая палата Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках состоявшейся в Астане (Казахстан) встречи в расширенном формате премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Казахстана Бакыджана Сагинтаева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны договорились развивать взаимодействие для более эффективного содействия организациям и предпринимателям двух стран в расширении и углублении торгово-экономических отношений, обеспечивать друг другу поддержку в организации бизнес-миссий, проведении выставок, ярмарок, семинаров, способствовать налаживанию обмена коммерческими предложениями между компаниями двух стран, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности деловых связей, осуществлять обмен информацией о проводимых деловых мероприятиях, о важных вопросах экономического развития и законодательных актах своих стран в области внешнеэкономической деятельности.
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