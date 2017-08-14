Беларусь нацелена максимально активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

«С этой целью мы заинтересованы в скорейшем подписании договора и программы социально-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана до 2026 года, которые закрепят стратегические направления нашего сотрудничества» - подчеркнул Андрей Кобяков.

Он отметил, что эти документы планируется подписать во время предстоящего официального визита в Минск президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам А. Кобякова, по объему взаимного товарооборота Казахстан входит в число основных партнеров Беларуси и находится на третьем месте среди стран СНГ.

«В то же время вынуждены констатировать, что в последние годы наше торгово-экономическое сотрудничество отстает от динамики политического диалога и не отвечает имеющемуся двустороннему потенциалу взаимодействия. Надеюсь, что в текущем году мы переломим эту тенденцию – начало года обнадеживает», - сказал он.

В январе-июне товарооборот вырос почти на 80% и составил 294,6 млн долларов, экспорт – 252,6 млн долларов, импорт – 42 млн долларов (рост в 2,5 раза).

Беларусь готова на правительственном уровне поддержать предложения по перспективным проектам в самых различных областях – нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и логистика, инновации и новые технологии, где обе страны совместно могли бы реализовать по два-три крупных проекта, отметил премьер-министр.

«Локомотивом нашего взаимодействия остаются проекты производственной кооперации, которые позволяют создавать современные продукты с высокой добавленной стоимостью и обеспечивают занятость. В настоящее время в Казахстане функционирует 8 совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Мы заинтересованы не только расширять линейку собираемой тракторной, автомобильной и сельскохозяйственной техники, но и наращивать ее объемы», - заявил он.

А. Кобяков обратил внимание, что хорошим примером развития взаимовыгодного сотрудничества стал ввод в эксплуатацию в 2016 году первой очереди проекта по созданию Казахстанско-белорусского индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники.

«Наше взаимодействие продолжил запуск в текущем году сборки автотехники ОАО «МАЗ» на площадке ТОО Моторная компания «Астана-Моторс» (Алматы). Кроме того, рассчитываем на реализацию проектов по производству в Казахстане беспилотных летательных аппаратов, сотрудничество в космической отрасли, применение белорусского программного обеспечения в банковской и транспортной сферах, развитие контейнерных перевозок. Мы видим потенциал для расширения инвестиционного присутствия казахстанского бизнеса в Беларуси в различных областях и готовы оказать всестороннюю поддержку заинтересованным партнерам», - резюмировал он.