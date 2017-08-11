Беларуси и Казахстану необходимо вернуть взаимный товарооборот на уровень 1 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на белорусско-казахстанском бизнес-форуме, который проходит в Астане (Казахстан) в рамках выставки Made in Belarus. Astana.

«Казахстан для Беларуси является одним из основных торговых партнеров, третьим по объему товарооборота среди стран СНГ. К сожалению, в 2016 году товарооборот между нашими странами снизился к уровню 2015-го на 27%, составив 420 млн долларов. Однако данные торговли товарами за шесть месяцев свидетельствуют о наметившейся тенденции восстановления объемов двустороннего товарооборота, темп роста составил почти 180%. Нам необходимо предпринять совместные усилия по закреплению этой позитивной тенденции. Ориентиром являются результаты 2014 года, когда объем взаимной торговли товарами и услугами достиг 1 млрд долларов. Уверен, что и эта цифра не является пределом наших возможностей», - отметил А. Кобяков.

Премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее расширение экономических отношений и их конструктивное наполнение является одной из важнейших задач, стоящих перед двумя странами.

«Несмотря на нынешнее непростое время, которое переживает и Европа, и Азия, да и весь мир, мы должны думать о жизни наших народов в завтрашнем дне. Главные противовесы новым вызовам – формирование емкого общего рынка и баланса интересов. Создание серьезных объединительных союзов – верный шаг к стабильному миру. В этой связи мы ожидаем более значительной для наших государств и народов отдачи от деятельности ЕАЭС», - заявил он.

А. Кобяков пояснил, что новые вызовы потребовали принятия макро- и микроэкономических мер, которые уже приносят позитивный эффект. В 2017 году в Беларуси отмечен прирост ВВП, ускорены темпы промышленного производства, обеспечено положительное сальдо внешней торговли и услугами. Замедление уровня инфляции и стабилизация валютного рынка повысили уровень доверия к белорусской национальной валюте. Кроме того, Беларусь приступила к реализации новой для себя экспортной стратегии диверсификации рынков.

Глава белорусского правительства сказал, что стране есть, что предложить своим партнерам. При численности населения в 0,1% от мирового на Беларусь приходится 30% мирового рынка карьерных самосвалов, 10% рынка тракторов и 7% рынка комбайнов. Беларусь является третьим в мире экспортером льноволокна, по экспорту сахара, рапсового масла, говядины, молочной продукции входит в первую двадцатку стран в мире.

«Сферы, в которых мы можем эффективно выстраивать приоритеты, самые разнообразные – это промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт, нефтехимический комплекс, IT-технологии и многое другое», - подчеркнул А. Кобяков.

Флагманом экономических связей двух стран стала промышленная кооперация, отметил премьер-министр. На территории Казахстана функционируют 8 крупных совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, в том числе производства ОАО «БелАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ».

«Мы можем увеличить не только объемы производимой техники, но и расширять ее ассортимент, включая производство новых энергонасыщенных моделей техники МАЗ и МТЗ. Хорошим примером эффективного долгосрочного сотрудничества являются установившиеся контакты между «БелАЗом» и крупнейшими горнодобывающими компаниями Казахстана по поставкам карьерных самосвалов, такими как «Шубарколь Комир», «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», «Полиметалл УК». При этом белорусский производитель располагает возможностями произвести и поставить технику по индивидуальной спецификации заказчика и обеспечить ее гарантийное и послегарантийное сервисное сопровождение», - пояснил он.

А. Кобяков обратил внимание, что Беларусь может оказать содействие Казахстану в развитии АПК.

«Знаем, что на текущем этапе особое внимание со стороны правительства вашей страны уделяется развитию агропромышленного комплекса. И здесь может быть востребован белорусский опыт и потенциал в отношении создания сельскохозяйственных комплексов, поставок сельскохозяйственной техники и различного оборудования. Мы также заинтересованы в совместной реализации проектов в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог в Казахстане. Белорусские компании в этой области имеют соответствующий опыт, в том числе в возведении объектов различной сложности: высокоскоростных дорог, метро, мостов, подземных переходов и других объектов», - заявил он.

Глава правительства отметил, что Беларусь готова активно участвовать и в модернизации пассажирской и коммунальной техники.

«Новым направлением могла бы стать успешная работа белорусских компаний с казахстанскими партнерами в нефтяной сфере, включая геологоразведку, эксплуатацию скважин, внедрение различных методов интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов. Не менее интересным может быть взаимодействие в сфере высоких технологий. За последние годы Беларусь серьезно продвинулась в развитии IT-технологий. Страна вошла в топ-10 крупнейших поставщиков услуг в области разработки заказного программного обеспечения. Беларусь также видит серьезные перспективы в совместном участии в проекте экономического пояса Шелкового пути. Недалеко от Минска совместно с Китаем реализуется масштабный проект - строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который по замыслу должен стать инновационным «городом будущего», быть удобным и для работы, и для жизни. Мы приглашаем всех заинтересованных для участия в этом интеграционном проекте, выгоды от которого вполне очевидны», - сказал он.

Беларусь является для Казахстана важным рынком реализации нефтехимической продукции, каменного угля, металлов и продукции металлообработки, волокна хлопкового. Данные торговли за январь – июнь 2017 года свидетельствуют о существенном наращивании темпов поставок казахстанской продукции на белорусский рынок – рост в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Премьер-министр подчеркнул, что для расширения белорусско-казахстанской торговли важно создать новые финансовые механизмы, направленные на стимулирование экспорта. С 2016 года в Казахстане активно реализуется программа поддержки казахстанских аграриев, промышленников и других потребителей белорусской техники на условиях льготного кредитования. Правительством Беларуси заключены договоры с рядом казахстанских финансовых структур, в соответствии с которыми белорусская сторона компенсирует часть процентов по кредитам на приобретение белорусской техники и оборудования. В частности, только по линии «КомТрансЛизинг» объемы лизинговых поставок белорусской тракторной техники для аграриев Казахстана за последние полтора года составили около 2 млн долларов.