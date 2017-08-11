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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
16:40 11.08.2017
Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович 10 августа встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем Межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ягубом Эюбовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие белорусско-азербайджанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
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