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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АНДРЕЙ КОБЯКОВ 12-14 АВГУСТА СОВЕРШИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КАЗАХСТАН
15:27 11.08.2017
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 12-14 августа совершит рабочий визит в Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, 13 августа запланирована встреча с премьер-министром Казахстана Бактыжаном Сагинтаевым, во время которой будут обсуждены актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объединений. Также главы правительств Беларуси и Казахстана примут участие в открытии выставки MadeinBelarus. Astana и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.
В этот же день А. Кобяков примет участие в официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
14 августа премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправительственного состава. На повестке дня – 13 вопросов. На рассмотрение премьер-министров будет представлен доклад о ходе работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Детально будет рассмотрен ход работы над проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза. Также главы правительств обсудят проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов интеграционного объединения. В центре внимания будет формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и иные темы, представляющие взаимный интерес.
В этот же день запланировано совместное посещение премьер-министрами стран-участниц ЕМС павильонов государств-членов ЕАЭС на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».
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