|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ САЛОНЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ «ЭКСПО 1520»
14:31 11.08.2017
Делегация Белорусской железной дороги примет участие в VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520», который пройдет с 30 августа по 2 сентября в Щербинке (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также представители БЖД примут участие в X Юбилейной международной конференции «Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты».
«ЭКСПО 1520» — единственный железнодорожный салон на пространстве «широкой» колеи и крупнейшая железнодорожная выставка в Восточной Европе и странах СНГ по количеству натурных экспонатов. Проводится на двухгодичной основе.
На выставке будут представлены новейшие образцы тягового и подвижного состава российского и зарубежного производства. Посетители выставки смогут ознакомиться с ними в рамках статической и динамической экспозиций.
В текущем году количество натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры составит 150 ед., на 41 больше, чем в 2015 году. Среди новинок — тематический раздел «Цифровая железная дорога».
Динамическая экспозиция продемонстрирует современную и ретротехнику. Планируется, что в показе будет задействован восстановленный паровоз серии Ъ производства 1905 года.
Помимо обширной экспозиции для участников и специалистов подготовлена насыщенная деловая программа. В рамках X Юбилейной международной конференции пройдет более 12 дискуссионных форматов по актуальным вопросам развития железнодорожного машиностроения. В частности, предполагается обсудить проблематику цифровой железной дороги, ресурсосбережения и экологической безопасности.
Также состоится совет главных инженеров железных дорог пространства 1520 на тему «Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам вагонов, локомотивов, которые производятся для стран «широкой» колеи». В мероприятии планируется участие главного инженера Белорусской железной дороги Валерия Шубадерова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2017
Курсы в банках
на 11.08.2017
Конвертация в банках
на 11.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте