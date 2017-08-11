Делегация Белорусской железной дороги примет участие в VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520», который пройдет с 30 августа по 2 сентября в Щербинке (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также представители БЖД примут участие в X Юбилейной международной конференции «Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты».

«ЭКСПО 1520» — единственный железнодорожный салон на пространстве «широкой» колеи и крупнейшая железнодорожная выставка в Восточной Европе и странах СНГ по количеству натурных экспонатов. Проводится на двухгодичной основе.

На выставке будут представлены новейшие образцы тягового и подвижного состава российского и зарубежного производства. Посетители выставки смогут ознакомиться с ними в рамках статической и динамической экспозиций.

В текущем году количество натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры составит 150 ед., на 41 больше, чем в 2015 году. Среди новинок — тематический раздел «Цифровая железная дорога».

Динамическая экспозиция продемонстрирует современную и ретротехнику. Планируется, что в показе будет задействован восстановленный паровоз серии Ъ производства 1905 года.

Помимо обширной экспозиции для участников и специалистов подготовлена насыщенная деловая программа. В рамках X Юбилейной международной конференции пройдет более 12 дискуссионных форматов по актуальным вопросам развития железнодорожного машиностроения. В частности, предполагается обсудить проблематику цифровой железной дороги, ресурсосбережения и экологической безопасности.

Также состоится совет главных инженеров железных дорог пространства 1520 на тему «Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам вагонов, локомотивов, которые производятся для стран «широкой» колеи». В мероприятии планируется участие главного инженера Белорусской железной дороги Валерия Шубадерова.