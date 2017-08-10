Национальная академия наук Беларуси будет выполнять функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении Международной ассоциации академий наук (МААН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, постановлением президиума принята к сведению информация, изложенная в постановлении Совета МААН, об избрании председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова руководителем МААН и выполнении НАН Беларуси функций базовой академии наук. Постановлением президиума НАН Беларуси организационно-методическое сопровождение деятельности МААН решено возложить на аппарат НАН Беларуси.

Участие НАН Беларуси в деятельности МААН в качестве базовой организации повысит роль Беларуси на международном уровне, будет способствовать формированию новых взаимовыгодных международных связей в научной сфере.

Международная ассоциация академий наук (МААН) создана в 1993 году совместным решением академий наук Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии (соглашение подписано 23 сентября 1993 года).

Целью ее деятельности является объединение усилий ученых и содействие в решении наиболее общих научных проблем развития общества, объединении фундаментальных исследований, согласовании научной политики академий наук, поддержке наиболее перспективных исследований, использовании уникальной и дорогостоящей аппаратуры.

Президентом МААН все прошедшие годы являлся президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, а НАН Украины выполняла функции базовой организации МААН. Постановлением Совета МААН №269 от 25 мая 2017 года новым руководителем МААН назначен председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.