|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И ТРИ УНИВЕРСИТЕТА СУДАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
16:45 10.08.2017
Рамочные соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и технологий подписаны между Белорусским государственным университетом и тремя университетами Судана (университет Кассала, университет Эльнилиана, университет Бахри).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, соглашение предусматривает совместную реализацию научно-образовательных проектов и программ; организацию конференций, семинаров и других мероприятий. Также сотрудничество БГУ с университетами Судана предполагает обмен преподавателями, исследователями, студентами, административным персоналом, а также информацией, документами и научными отчетами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2017
Курсы в банках
на 10.08.2017
Конвертация в банках
на 10.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте