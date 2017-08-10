МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БГУ И ТРИ УНИВЕРСИТЕТА СУДАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

16:45 10.08.2017 Рамочные соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и технологий подписаны между Белорусским государственным университетом и тремя университетами Судана (университет Кассала, университет Эльнилиана, университет Бахри). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, соглашение предусматривает совместную реализацию научно-образовательных проектов и программ; организацию конференций, семинаров и других мероприятий. Также сотрудничество БГУ с университетами Судана предполагает обмен преподавателями, исследователями, студентами, административным персоналом, а также информацией, документами и научными отчетами.