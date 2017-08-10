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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ И КОМПАНИЯ HUAWEI РАССМОТРЯТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
15:42 10.08.2017
Министерство образования Беларуси и компания Huawei рассмотрят вопросы сотрудничества в сфере цифровой трансформации. Об этом шла речь на встрече министра образования Игоря Карпенко с представителями корпорации Huawei и консалтинговой компании Roland Berger.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в настоящее время компания Huawei и международная консалтинговая компании Roland Berger планируют запуск исследования с целью разработки плана развития отрасли информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в Беларуси. Развитие ИКТ в сферах здравоохранения и образования является важной составляющей Программы социально-экономического развития Беларуси и Программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.
«У нас есть уже определенные наработки в сфере образовательных технологий, и мы готовы обсуждать вопросы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, а также вопросы подготовки специалистов для IT-отрасли. В последние годы мы достигли высокого уровня сотрудничества, поэтому также можем обсуждать вопросы расширения изучения китайского языка на всех уровнях образования и те проекты, которые направлены на взаимовыгодное партнерство», – отметил И. Карпенко.
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