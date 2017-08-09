Рабочая встреча председателя Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева проходит 8-11 августа в Баку (Азербайджан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, стороны обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках функционирования Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ. Руководители пограничных ведомств обменялись информацией о состоянии обстановки на государственной границе двух стран, имеющихся тенденциях ее развития, а также угрозах и проблемных вопросах, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности. С учетом предстоящих к проведению в Минске II Европейских игр – 2019, достигнута договоренность об обмене опытом по обеспечению пограничной безопасности в ходе проведения I Европейских игр – 2015 в Баку.

По итогам рабочей встречи будет подписан План взаимодействия Госпогранкомитета Беларуси и Госпогранслужбы Азербайджана на 2018-2019 годы.