Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №595 от 08.08.2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи включены три самосвала, детское питание, одежда и обувь для детей общей стоимостью 533,4 тыс. руб.

Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанные с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.