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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОКАЖЕТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ СИРИИ НА 533 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
10:15 10.08.2017
Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №595 от 08.08.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи включены три самосвала, детское питание, одежда и обувь для детей общей стоимостью 533,4 тыс. руб.
Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанные с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
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