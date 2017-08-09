В Бресте 12 сентября пройдет 8-я Международная практическая конференция «Евразийский экономический союз: новый Таможенный кодекс – новые возможности для бизнеса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, основные задачи планируемой конференции – разъяснение участникам внешнеэкономической деятельности новых положений Таможенного кодекса ЕАЭС, представление основных новаций по главным направлениям деятельности таможенных органов Беларуси и стран ЕАЭС.

В рамках конференции планируется обсудить новеллы нового Таможенного кодекса и механизмы его практического внедрения. Отдельное внимание будет уделено перспективным и действующим практическим вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности.

Конференция станет местом встречи и активного обмена опытом специалистов из разных стран. В ней примут участие представители Государственного таможенного комитета Беларуси, Евразийской экономической комиссии, других заинтересованных министерств и организаций Беларуси.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Новый Таможенный кодекс приходит на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году, и предусматривает перенос ряда полномочий на уровень Евразийской экономической комиссии, а также упрощение таможенных процедур для бизнеса. Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения комиссии по вопросам наднационального уровня, в том числе по регулированию деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и другие.