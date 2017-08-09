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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И СУДАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СУДАНСКИХ СТУДЕНТОВ
16:16 09.08.2017
Представители Министерства высшего образования и научных исследований Судана в рамках визита в Беларусь посетили Белорусский государственный университет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, состоялась встреча с первым проректором БГУ Олегом Ивашкевичем, проректором по учебной работе вуза Сергеем Ходиным. Стороны рассмотрели системы высшего образования в Судане и Беларуси. В частности, гостям презентовали образовательную и научную деятельность БГУ, ознакомили с инновационными разработками и научно-исследовательской работой вуза. Были обсуждены перспективы сотрудничества в области подготовки суданских студентов в БГУ, а также возможности развития партнерских отношений в научной сфере.
Кроме того, в этот же день на базе БГУ состоялся круглый стол с участием руководства Министерства высшего образования и научных исследований Судана, а также представителей белорусских министерств образования, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия. Были рассмотрены перспективы получения высшего образования граждан Судана в белорусских вузах.
В состав делегации африканской республики вошли: генеральный директор департамента международных отношений Тарига Мохамед Нур Али; генеральный менеджер департамента аккредитации и качества образования Юсифа Хассан Абдельрахим Мохамед Ахмед; вице-канцлеры университетов Кассала, Бахри и Эльнилиана.
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