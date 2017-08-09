Делегация Министерства здравоохранения Ирака 4-6 августа находилась в Беларуси с рабочим визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения Беларуси, на базе РНПЦ «Кардиология» состоялись переговоры по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики.

Гости также посетили РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, где ознакомились с диагностической базой и новыми технологиями ПЭТ-центра.

Также официальная делегация Министерства здравоохранения Ирака посетила ОАО «БЗМП». Гости были ознакомлены с современным производством в цехах по выпуску твердых лекарственных форм и стерильной рассыпки антибиотиков во флаконы. Также были проведены переговоры по вопросам сотрудничества.