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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ" МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ R&D ЦЕНТР HUAWEI
14:22 09.08.2017

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин обсудил с руководством Huawei Technologies Co. Ltd перспективы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в частности, рассмотрены вопросы сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, дополненной реальности, разработки программных продуктов.

«В Беларуси всегда были достаточно сильные позиции в IT-сфере. Только за прошедший год экспорт программных продуктов для ведущих мировых компаний составил почти 1 млрд долларов. В то же время в ближайшее время развитие ИКТ получит новый импульс с принятием нового законодательства в этой сфере, которое сейчас разрабатывается в Беларуси», - сказал А. Шумилин.

Кроме того стороны обсудили также возможность создания R&D центра Huawei в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и ход реализации проекта «Интеллектуальная транспортная система г. Минска».

Компания Huawei Technologies Co.Ltd. – крупнейший китайский производитель телекоммуникационного оборудования, мировой лидер в области комплексных решений в ИКТ. Корпорация была основана в 1988 году. По итогам 2016 года размер выручки составил 75 млрд долларов.

В 2003 году «Хуавэй» открыло в Беларуси свое представительство, а в 2007 году – дочернюю компанию ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». В Беларуси реализует ряд проектов, в том числе с Белорусской государственной академией связи, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

В 2017 году «Бел Хуавэй» планирует переезд в новый, более просторный офис.
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